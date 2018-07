Hanoi (VNA) - Selon une évaluation récente de Lonely Planet, le premier éditeur de guides de voyage au monde, Hô Chi Minh-Ville est classée troisième dans la liste des meilleures destinations d'Asie à visiter en 2018 (Best in Asia), derrière Busan en Corée du Sud et l’Ouzbékistan.

Hô Chi Minh-Ville. Photo: Lonely Planet

«C’est une grande métropole mais qui a su conserver une certaine douceur de vivre, selon Lonely Planet. Ses boutiques vintage, ses cafés et ses brasseries innovantes font de la ville une effervescente mégalopole asiatique».



Hô Chi Minh-Ville, également connue sous son ancien nom de Saïgon, est l’une des deux plus grandes villes du Vietnam. Elle est également l'une des destinations touristiques les plus populaires avec plus de six millions de visiteurs étrangers en 2017, selon le Département municipal du tourisme. -VNA