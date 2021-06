Hanoi, 19 juin (VNA) – Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a promulgué un plan de mise en œuvre du projet de développement des infrastructures de transport dans la ville pour la période 2021-2030, avec un investissement total estimé à 970.654 milliards de dongs (près de 42,2 milliards de dollars) pour mettre en œuvre des projets clés et urgents.

Photo d'illustration : VNA

Sur le total, le capital budgétaire est d'environ 399.729 milliards de dongs, les autres sources de capitaux (Aide publique pour le développement), de partenariats public-privé (PPP)… sont d'environ 570,925 milliards de dongs.

En conséquence, au cours de la période 2021-2030, Ho Chi Minh-Ville investira dans la construction de plus de 650 km de routes, 211 km de voies ferrées, 81 grands ponts, 15 intersections importantes, 7 projets dans le cadre du programme de ‘’Villes intelligeantes’’.

Parallèlement à cela, la ville devrait également achever la construction de l'autoroute et de la route nationale reliant Ho Chi Minh-Ville et la zone économique clé du Sud....

Au cours de la période 2021-2025, la ville accordera la priorité aux investissements dans des projets clés et urgents avec un investissement total prévu de plus de 553.000 milliards de dongs, dont le capital budgétaire est d'environ 181.000 milliards de dongs, d’autres fonds d'environ 372.000 milliards de dongs.

Ho Chi Minh-Ville déploiera des routes principales et des ouvrages de liaison régionale.

Le budget total qui devrait être attribué au Comité de gestion des projets d'investissement dans la construction des ouvrages de transport et au Service des Transports est estimé à 4.905 milliards de dongs en 2021.

Les ouvrages, qui devraient s'achever en 2021, comprennent quatre routes principales dans la nouvelle zone urbaine de Thu Thiem, le pont Thu Thiem 2, la réparation de la rue Nguyen Huu Canh (terminée), l'élargissement de la rue Dong Van Cong (tronçon reliant le pont Giong Ong To 2 à l'intersection de My Thuy), la réparation et l'amélioration de la route provinciale 9 (Dang Thuc Vinh), la construction d'un viaduc devant la nouvelle gare routière de l'Est sur l'autoroute Hanoï, la construction des ponts Long Kieng, Hang Ngoai, Vam Sat 2, etc.

Pour mettre en œuvre le plan de développement des infrastructures de transport dans la période à venir, Ho Chi Minh-Ville élaborera et soumettra également pour approbation la politique d'investissement des projets clés et urgents en 2021, pour la plupart des projets de liaison régionale, créant une force motrice pour le développement socio-économique.

Par ailleurs, la ville investira également dans des infrastructures pour améliorer l'accessibilité et faciliter la connexion entre des lignes de bus et la ligne de métro N°1 (Ben Thanh - Suoi Tien); entre les lignes de métro N°1 et N°2, etc. -VNA