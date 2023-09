Tourisme Vung Tau poursuit son ambition de devenir un pôle touristique de classe mondiale La ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), s’affirme de plus en plus comme premier pôle urbain de la région Sud-Est et s’emploie à devenir une ville moderne, durable et un pôle touristique de haute qualité de classe mondiale.

Tourisme Le Vietnam et la République de Corée promeuvent leur coopération touristique L'Association du tourisme du Vietnam (AVT) et l’Organisation sud-coréenne du tourisme (KTO) ont signé le 28 septembre à Hanoi un protocole d’accord de coopération, visant à promouvoir les échanges de visiteurs entre les deux pays et augmenter rapidement le nombre de visiteurs sud-coréens au Vietnam et vice versa.

Tourisme Forte hausse du nombre de touristes étrangers à Hanoï en neuf mois Selon le Service municipal du Tourisme, la capitale Hanoï devrait accueillir près de 18,9 millions de touristes en neuf premiers mois de l’année, soit une hausse de 36,5% en glissement annuel.

Tourisme Le Centre de la R de Corée-ASEAN publie une vidéo pour promouvoir le tourisme de l’ASEAN Une série de vidéos publiées par le Centre ASEAN-R. de Corée (AKC) publiée le 27 septembre devrait fournir un aperçu plus approfondi de la riche culture et de l'architecture unique du Cambodge, de l'Indonésie et du Vietnam, ainsi que promouvoir collaboration entre l’ASEAN et la République de Corée.