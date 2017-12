Hô Chi Minh-Ville (VNA) - De janvier à novembre, Hô Chi Minh-Ville a comptabilisé 5,57 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE), soit une progression de 96,6% en glissement annuel, a annoncé le Comité populaire municipal.C’est le secteur immobilier qui en a attiré le plus avec 984,4 millions de dollars, soit le triple par rapport à la même période de l’an dernier.Les investisseurs étrangers s'intéressent particulièrement à l’industrie manufacturière, à la grande distribution et à la vente au détail de biens et de services.Avec 1,03 milliard de dollars, soit 53,4% du total, la République de Corée est devenue le premier investisseur dans cette ville. Viennent ensuite les États-Unis (13,1%), le Japon (7,3%), Taïwan (Chine) (6,2%), Singapour (5,7%).Jusqu’à ce jour, la mégapole du Sud dénombre plus de 7.300 projets d’IDE cumulant plus de 44 milliards de dollars de capitaux enregistrés, soit 13,8% du total du pays. Cela fait de la ville la localité la plus bénéficiaire de fonds de ce genre.Toujours selon le Comité populaire municipal, depuis janvier, près de 37.600 nouvelles entreprises ont été créées dans la ville, pour plus de 500.700 milliards de dôngs de capital social. Il s’agit d’un bond respectivement de 14,1% et 87,9% en glissement annuel. -CPV/VNA