Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les zones industrielles (ZI) et les zones franches (ZF) à Ho Chi Minh-Ville ont attiré plus de 90,1 millions de dollars de capitaux au premier trimestre 2023, soit une hausse de 21,36% en rythme annuel et représentant 16,39% du plan annuel.Selon l’Autorité des zones franches et des zones industrielles de Ho Chi Minh-Ville (HEPZA), 48,8 millions de dollars provenaient d'investissements étrangers, soit le double en variation annuelle. Les investissements vietnamiens se sont chiffrés à 956,2 milliards de dongs, soit l’équivalent de 41,35 millions de dollars, en baisse de 15,8% par rapport à la même période de l'an dernier.Hua Quoc Hung, directeur de HEPZA, a déclaré qu'au deuxième trimestre, son organe organiserait des conférences et dialogues thématiques avec les entreprises implantées dans les ZI et ZF pour les aider à résoudre des problèmes dans leurs activités et à trouver des partenaires...A l’heure actuelle, les projets d'investissement opérationnels dans les ZI et les ZF de la mégapole du Sud sont au nombre de 1.700, cumulant un capital total de 12,43 milliards de dollars, dont 554 à participation étrangère d’un montant de 6,92 milliards de dollars.-VNA