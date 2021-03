Photo d'illustration: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – En 2021, le secteur de l’industrie et du commerce de Ho Chi Minh-Ville vise à atteindre environ plus de 835.680 milliards de dôngs (35,5 milliards de dollars) grâce aux ventes au détail et aux recettes du tourisme, en hausse de 10% sur un an.

En particulier, le secteur s'est fixé un objectif de 48,19 milliards de dollars d'exportation cette année, soit une augmentation de 10% ; et de 56,47 milliards de dollars d’importation (+11%).

Pour parvenir à ces objectifs, le Service municipal de l’industrie et du commerce prendra des mesures synchrones visant à développer l’industrie et le commerce, contribuant à la reprise économique de la ville et au maintien de son rôle de locomotive économique du pays.

L’année dernière, les exportations des entreprises de Ho Chi Minh-Ville sont estimées à plus de 43,81 milliards de dollars, en hausse de 3,1% en glissement annuel, et les importations à 50,87 milliards de dollars, en baisse de 1,1%. -VNA