Hanoi, 29 mai (VNA) - La cérémonie de lancement du Prix "Talents du Vietnam en 2019", sur le thème "Startup innovante - De l'idée au produit", s'est déroulé dans la matinée du 28 mai 2019 au parc des logiciels Quang Trung (QTSC), à Hô Chi Minh-Ville.

Cérémonie de lancement du Prix "Talent du Vietnam 2019", le 28 mai au parc des logiciels Quang Trung, Hô Chi Minh-Ville.



Poursuivant la série de programmes à Hanoï le 18 avril et Dà Nang le 26 mai, le Prix "Talents du Vietnam" continue d’apporter aux amoureux des technologies de Hô Chi Minh-Ville les informations les plus récentes sur le soutien aux startup et des conseils d’experts sur les moyens de créer son entreprise, de l’idée préliminaire à la réussite finale.



Selon les organisateurs, l’édition de cette année aura une nouvelle catégorie, celle de "Startup innovante des TI", destinée aux produits sous forme d'idées.



L’occasion pour les nouvelles entreprises technologiques de recevoir les soutiens nécessaires pour développer et commercialiser les produits.



Lors de la réunion, un représentant du Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), co-organisateur et sponsor principal du Prix, a déclaré: "via ce prix, VNPT partagera des ressources et soutiendra les startup technologiques développant des produits dans une variété de domaines tels que intelligence artificielle (IA), chaîne de blocs (blockchain), réalité virtuelle, réalité augmentée… et partagera ses expériences de la construction d'applications informatiques dans le domaine de la santé, de l'éducation, de le gouvernement électronique, du serveur virtuel, de l’agriculture intelligente, du Big Data, de l’API Telecom."



En outre, VNPT est disposé à coopérer avec de grandes entreprises de télécommunications nationales et étrangères afin de travailler ensemble pour soutenir les startup.

Le séminaire "Opportunités de développement de produits pour les startup par le biais du Prix "Talent du Vietnam", dans le cadre de la cérémonie de lancement.





La valeur totale des récompenses sera supérieure à 1,1 milliard de dôngs. Trois premiers prix, de 200 millions de VND chacun, seront attribués aux 3 meilleurs produits dans 3 catégories.



Toutes les informations seront entièrement publiées sur le site officiel du Prix à l’adresse suivante: http://nhantaidatviet.vnpt.vn; ou http://vnmedia.vn et http://dantri.com.vn.



Rejoindre le niveau international



Le 15e Prix "Talents du Vietnam" est organisé en 2019, année qui marque également l’émergence de ce prix au niveau international.



Lors du Forum mondial des leaders du Vietnam, tenu les 30 et 31 mars à Paris avec la participation de nombreux intellectuels vietnamiens résidant à l'étranger et de spécialistes internationaux, le Prix "Talents du Vietnam" a été officiellement présenté, afin de susciter des coopérations.



Lors de la cérémonie de lancement à Hô Chi Minh-Ville, le comité d'organisation a relié les candidats de nombreux pays afin de partager des informations.



Le Prix "Nhân tài dât Viêt" ("Talents du Vietnam") a été créé par l’Association d’encouragement aux études du Vietnam, le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) et le journal en ligne Dân Tri. Le groupe VNPT a été le principal sponsor ces 15 dernières années. Ce prix a permis de découvrir et d'honorer des centaines de talents dans les domaines des technologies de l'information, des sciences appliquées, de la médecine et de l'environnement.Sous le thème "Le pouvoir de la transformation numérique", cette 15e édition a marqué une avancée décisive avec une extension des prix en faveur de startup. Dans les technologies de l'information, trois catégories de prix sont prévues, à savoir:



Produits numériques potentiels

Produits informatiques connectés et mobiles

Produits des startup des TI réussies

Produits des startup des TI innovantes. - CVN/VNA