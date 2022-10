Cérémonie de lancement. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 29 octobre, le Comité populaire de la mégapole du Sud a organisé la cérémonie de lancement du "Système d'information pour régler les démarches administratives à Ho Chi Minh-Ville".



Il s'agit d'un nouveau système constitué sur la base de la fusion du portail de la fonction publique et du guichet unique électronique.

Le système d'information pour régler les démarches administratives à Ho Chi Minh-Ville est connecté au Portail National de la Fonction Publique.



Le système, à l'adresse https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/, vise à fournir des informations et à créer des conditions favorables pour les particuliers et les organisations souhaitant résoudre les procédures administratives rapidement et avec précision.



Les particuliers, les entreprises et les organisations peuvent s'inscrire sur le système pour suivre leurs dossiers et recevoir des résultats en ligne, saisir rapidement des informations sur les changements dans les procédures administratives, ainsi que des informations sur l'avancement des procédures administratives... -VNA