Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Au lieu d’avoir à déambuler dans plusieurs endroits pour solliciter l’aide, les femmes et les enfants victimes de violences n’ont qu’à se rendre dans un modèle à guichet unique pour femmes et enfants situé à l’hôpital Hung Vuong à Hô Chi Minh-Ville (Sud) pour les soins médicaux et les conseils psychologiques et juridiques.

Cérémonie de lancement du modèle à guichet unique pour les femmes et les enfants. Photo : VNA



Le modèle, le premier du genre, a fait ses débuts vendredi 24 mars et sera piloté d’ici 2026. Il exercera ses fonctions d’accueil, de dépistage, de traitement, de consultation et de prestation de services sur place aux patients qui sont des femmes et des enfants victimes de violences et d’abus sexuels.



Si un refuge d’urgence est nécessaire, les travailleurs sociaux de l’hôpital Hung Vuong orienteront les victimes vers le Centre municipal de travail social – d’éducation et de formation professionnelle pour les jeunes, situé au 14 rue Nguyên Van Bao, quartier 4, arrondissement de Go Vâp, pour les soins, l’intervention thérapeutique et l’accès à d’autres services essentiels sur demande.



Lê Van Thinh, directeur du Département municipal du travail, des invalides et des affaires sociales, a déclaré que la mise en œuvre pilote du modèle à guichet unique dans un établissement de santé est une solution sans précédent au Vietnam.



L’expérience de la réponse à la violence sexiste montre que les établissements de santé sont souvent les premiers endroits où se rendent les patients de différents groupes d’âge, de professions et d’origines.



Le modèle de guichet unique est une destination sûre, un lieu d’intervention, d’aide et de fourniture de services essentiels groupés et adaptés à chaque victime de la région, a ajouté le responsable.



L’enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes au Vietnam en 2019 montre que près de deux femmes sur trois (près de 63%) subissent une ou plusieurs formes de violence physique, sexuelle, émotionnelle et économique ainsi que des comportements de contrôle causés par leur mari ou leurs proches partenaires de leur vivant.



Cependant, 90% des femmes qui subissent des violences sexuelles et/ou physiques commises par leurs maris ne demandent aucune assistance aux autorités.