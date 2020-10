L’ IPI de Hô Chi Minh-Ville en septembre a augmenté de 9,6% par rapport au mois précédent. Photo d'illustration: Internet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’indice de la production industrielle (IPI) de Hô Chi Minh-Ville en septembre a augmenté de 9,6% par rapport au mois précédent et baissé de 4,09% en glissement annuel, selon le service municipal de l'Industrie et du Commerce.

Entre janvier et septembre, l'industrie de transformation et de fabrication a baissé de 5,8%; la production et la distribution d'électricité de 1,2%; l'approvisionnement en eau, la gestion et le traitement des déchets a augmenté de 1,4%,...

Selon Nguyen Phuong Dong, vice-directeur du service municipal de l'Industrie et du Commerce, la production industrielle des 9 premiers mois de 2020 est améliorée lorsque la situation épidémique nationale a été bien contrôlée. Cependant, la production industrielle se heurte à de nombreuses difficultés car les grands partenaires commerciaux ne maîtrisent toujours pas l'épidémie de COVID-19.

Afin d'aider les entreprises de fabrication vietnamiennes à mettre à jour la technologie et à établir des relations commerciales dans la période de « nouvelle normalité », Le Nguyen Duy Oanh, directrice adjointe du Centre pour le développement des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (CSID) a déclaré que le CSID était en train d'ajouter davantage de mesures pour resserrer le lien entre les industries auxiliaires du Japon et du Vietnam grâce au CSID, au Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et à l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville. -VNA