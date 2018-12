Hanoi, 12 décembre (VNA) - Euromonitor International a annoncé la liste des 100 principales destinations touristiques en 2018, dont trois au Vietnam.

La baie d'Ha Long. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville, Hanoi et Ha Long dans la province côtière de Quang Ninh (Nord), ont été classées aux 39e, 51e et 53e places en termes d'arrivées de touristes internationaux en 2018, selon le rapport couvrant plus de 600 villes du monde entier.



Selon le rapport, Hô Chi Minh-Ville devrait accueillir 5,8 millions de touristes étrangers, soit une hausse de 5,9% en glissement annuel. Dans le même temps, les prévisions de la croissance pour les villes de Hanoi et d’Ha Long sont respectivement de 8% avec 4,64 millions de visiteurs étrangers et de 12% avec 4,48 millions de touristes.



Dans le classement de cette année, l’Asie continue de progresser. Cette région compte 41 dans la liste de 100 villes, contre 37 villes en 2012.



Selon le rapport, Hong Kong (Chine) est la ville la plus visitée avec 29,8 millions de visiteurs internationaux, ce qui représente une hausse de 7% sur un an.



Bangkok, Londres, Singapour, Macao, Paris, Dubaï, New York, Kuala Lumpur et Shenzhen font partie des 10 meilleurs de cette année.

Fondé en 1972 au Royaume-Uni, Euromonitor International est le principal fournisseur mondial indépendant de données de veille économique portant sur les industries, les pays et les consommateurs. - VNA