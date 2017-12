Hanoi, 27 décembre (VNA) - Le Comité populaire municipal de Hô Chi Minh-Ville vient d'annoncer son plan de feux d’artifice pour le Nouvel An 2018.

Photo d'illustration: Baophunu.

Selon les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, des feux d'artifice seront tirés au parc culturel Dâm Sen (11e arrondissement). Un évènement annuel visant à diversifier les distractions du Nouvel An et attirer plus de touristes nationaux et internationaux. Les feux d’artifice seront tirés à minuit le 31 décembre et le spectacle sera retransmis en direct sur la Télévision de Hô Chi Minh-Ville (HTV).Dans la rue piétonne Nguyên Huê, se tiendra un programme de compte à rebours du Nouvel An 2018. A quoi s`ajouteront un programme d'éclairage 3D du bâtiment du Comité populaire de la ville, une soirée musicale rue Lê Duân... - CPV/VNA