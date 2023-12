Hô Chi Minh-Ville et Saint-Pétersbourg disposent encore d'une grande marge de manœuvre pour promouvoir leur coopération et intensifier leurs relations établies en 2005, a noté le responsable vietnamien.



Hô Chi Minh-Ville encourage et crée les conditions permettant aux grandes entreprises de la ville de participer au marché des matières premières de Saint-Pétersbourg ; de renforcer les échanges culturels et les activités diplomatiques entre les deux localités, en particulier les échanges entre les étudiants et les jeunes de Hô Chi Minh-Ville et la communauté vietnamienne de Saint-Pétersbourg, a-t-il ajouté.

Vo Van Hoan a souligné que les autorités de Hô Chi Minh-Ville appréciaient hautement la signature des accords de coopération entre le district de Vyborgsky et la ville de Thu Duc, entre les districts de Kronstadt et de Can Gio. Il a exprimé le souhait que ces accords se transformeraient bientôt en programmes et projets de coopération concrets.Hô Chi Minh-Ville soutient et est prête à se coordonner pour accélérer la signature d'un protocole d'accord de coopération entre le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Comité législatif de Saint-Pétersbourg, a indiqué le responsable vietnamien.De son côté, Grigoriev Evgeny Dmitrievich a déclaré que Saint-Pétersbourg souhaitait travailler avec Hô Chi Minh-Ville pour matérialiser les accords de coopération et projets au profit des peuples des deux pays.Appréciant le potentiel et la position socioéconomique de Hô Chi Minh-Ville, le président de la Commission des Affaires étrangères de Saint-Pétersbourg a proposé à Hô Chi Minh-Ville de soutenir et de créer les conditions pour la signature du protocole d’accord de coopération entre le district de Vyborgsky et la ville de Thu Duc ainsi que de promouvoir la mise en œuvre de l'accord de coopération entre l'arrondissement de Kronstadt à Saint-Pétersbourg et celui de Can Gio dans des projets de coopération spécifiques.Grigoriev Evgeny Dmitrievich a également proposé à Hô Chi Minh-Ville de soutenir et de déployer prochainement des activités préparatoires à la signature d'un accord de coopération entre le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Comité législatif de Saint-Pétersbourg.Grigoriev Evgeny Dmitrievich a déclaré soutenir la mise en place de vols directs entre Saint-Pétersbourg et Hô Chi Minh-Ville. Il a affirmé que sa ville était très heureuse de l'invitation à participer au Forum économique et au Dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville en 2024. Saint-Pétersbourg préparera des programmes de coopération bilatérale à l'occasion de ces événements.