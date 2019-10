Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong (droite), et Linda Dessau, gouverneure de l’État australien de Victoria. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Thanh Phong, a discuté avec Linda Dessau, gouverneure de l’État australien de Victoria, des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans l’innovation et l’éducation.

Lors de leur rencontre le 4 octobre dans la mégapole du Sud, Nguyen Thanh Phong a déclaré se réjouir du développement vigoureux des liens entre le Vietnam et l’Australie dans divers domaines tels que le commerce, l'éducation, l'agriculture, le militaire et le tourisme, ajoutant que les bonnes relations bilatérales contribuaient de manière positive à la stabilité et à la prospérité de chaque pays.

Ho Chi Minh-Ville considère l’Australie, dont l’État de Victoria, comme un partenaire important et fiable, a-t-il affirmé, avant de souligner que les deux parties disposaient de nombreuses opportunités d'étendre leur coopération à des domaines pleins de potentiels tels que l'innovation, l'éducation, la technologie et le commerce.



La ville est prête à saisir les opportunités de coopération avec des partenaires de l'Etat de Victoria dans le développement des écosystèmes de l’innovation, la formation de startup, ainsi qu’à coopérer dans l’exploitation des marchés, a déclaré Nguyen Thanh Phong.

Ho Chi Minh-Ville souhaite également intensifier sa collaboration avec l'État de Victoria pour organiser des formations à court terme en administration publique à l’intention de responsables locaux, a-t-il ajouté.



Linda Dessau a déclaré que l’administration de Victoria et ses entreprises tenaient en haute estime les potentialités de développement de Ho Chi Minh-Ville et qu’elles souhaitaient coopérer avec la ville vietnamienne dans les domaines d’intérêt commun, en particulier dans les secteurs d’excellence de cet Etat, tels que la startup, l’innovation, l’éducation, l’agriculture, le développement de villes intelligentes, l’approvisionnement en eau propre, les énergies renouvelables…

L'État de Victoria s’intéresse également à des projets d'éducation dans la ville vietnamienne, a-t-elle indiqué.

Actuellement, l'Australie se classe 17e parmi les 106 pays et territoires investissant à Ho Chi Minh-Ville, avec 182 projets cumulant près de 188 millions de dollars. L'année dernière, le commerce bilatéral a atteint près de 979 millions de dollars. Dans le même laps de temps, Ho Chi Minh-Ville a accueilli plus de 300.000 visiteurs australiens. -VNA