Séance de travail entre les autorités de Ho Chi Minh-Ville et la délégation américaine. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, a travaillé le 6 décembre avec Ian Steff, assistant p.i du secrétaire américain du Commerce et une délégation d’entreprises américaines.



Lors de la séance de travail, Nguyen Thanh Phong a souligné que Ho Chi Minh-Ville accordait depuis des années une priorité à la recherche de solutions aux questions liées aux transports urbains et qu’elle souhaitait bénéficier du soutien des partenaires internationaux, dont celui des Etats-Unis, dans le processus de modernisation du secteur.



Le président du Comité populaire municipal s’est engagé à créer des conditions propices aux investissements américains dans la ville, notamment dans le développement d’un système de transport intelligent.



De son côté, Ian Steff a émis le souhait de renforcer la coopération entre les Etats-Unis et Ho Chi Minh-Ville dans la construction d’infrastructures de transport et le développement des systèmes de transport intelligents. Selon lui, les entreprises américaines participant à cette visite disposent de riches expériences et de technologies modernes dans les transports urbains, et souhaitent toutes travailler avec la mégapole du Sud.



A cette occasion, les entreprises américaines et l’Agence américaine pour le Développement international (USAID) ont présenté leurs avantages dans le développement des systèmes de transport intelligents. Les deux parties ont convenu d’intensifier les liens entre les organes compétents pour pouvoir développer des projets communs. -VNA