Lors de la rencontre. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville et le Royaume-Uni devraient renforcer leur coopération en matière de commerce et d'investissement, a déclaré jeudi le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai lors de sa réception pour l’envoyé commercial du Premier ministre britannique pour le Vietnam, la Thaïlande, le Myanmar et le Brunei, Mark Garnier, en visite de travail dans la mégapole du Sud.

La coopération devrait se concentrer sur l'échange d'expériences dans l'élaboration de mécanismes juridiques, la mise en œuvre d'un projet de construction du centre financier de Ho Chi Minh-Ville et la création d'un centre d'innovation de Ho Chi Minh-Ville, d'abord dans les soins de santé, et la recherche et la fabrication de médicaments et matériel médical, a-t-il déclaré.

Il a souligné que Ho Chi Minh-Ville bénéficiait de bonnes relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni, et que la ville souhaite travailler avec le Royaume-Uni pour intensifier les activités commerciales afin d'atteindre bientôt l'objectif d'augmenter la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars en 2023 lorsque le deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Ho Chi Minh-Ville se coordonnera avec le consulat général britannique dans la ville et les partenaires britanniques pour mettre en œuvre les accords, contribuant à consolider et à booster les relations Vietnam-Royaume-Uni, a-t-il affirmé.

Pour sa part, Mark Garnier a exprimé son impression sur le dynamisme et le potentiel de développement du Vietnam et de son centre économique du Sud en particulier, et s'est engagé à travailler plus dur pour renforcer les liens commerciaux et d'investissement entre le Royaume-Uni et le Vietnam ainsi que la ville.

Les entreprises britanniques sont toujours intéressées et prêtes à coopérer avec Ho Chi Minh-Ville pour concrétiser le plan de construction de la ville en un centre financier régional compétitif à l'échelle mondiale, a-t-il déclaré.

Ils sont également pleinement conscients du potentiel et de la demande de Ho Chi Minh-Ville en matière de soins de santé et de recherche sur les médicaments, et ont souhaité intensifier la coopération avec la ville à cet égard. Ils ont promis de soutenir le développement de la mégapole du Sud, a ajouté Mark Garnier.

Le Royaume-Uni est disposé à coopérer et à aider Ho Chi Minh-Ville dans la formation du personnel de haute qualité au service des secteurs bancaire, financier et médical, contribuant ainsi à favoriser les liens commerciaux et d'investissement entre les deux parties et les deux pays dans leur ensemble, a-t-il souligné.-VNA