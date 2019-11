Réunion entre vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Le Thanh Liem et le ministre de l'Économie, de la Science et de la Numérisation du land de Saxe-Anhalt, Armin Willingmann . Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Le Thanh Liem, a reçu le 21 novembre le ministre de l'Économie, de la Science et de la Numérisation du land de Saxe-Anhalt, Armin Willingmann.

Lors de la réunion, Le Thanh Liem a souligné le bon développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne dans plusieurs domaines, en particulier dans l'économie, du commerce, de la culture et de l'éducation.

Ho Chi Minh-Ville a établi des relations de coopération avec les villes allemandes de Leipzig et de Frankfurt, ce qui est une base pour étendre la coopération entre la mégapole du Sud et d'autres localités allemandes dans le temps à venir, a-t-il déclaré.

Le Thanh Liem a hautement apprécié les atouts du land de Saxe-Anhalt en matière d’énergie, de technique mécanique, d’informatique, de biotechnologie et de technologie médicale, affirmant que Ho Chi Minh-Ville avait besoin de ces domaines et d’autres secteurs tels que les chemins de fer, les infrastructures, les transports et les ports, ainsi que la science et la technologie.

Les autorités municipales créeront toutes les conditions favorables pour que les entreprises allemandes, dont celles du land de Saxe-Anhalt, investissent dans la ville.

Pour sa part, Armin Willingmann a apprécié la coopération entre les deux pays ainsi que de la collaboration entre localités vietnamiennes et allemandes, précisant que les entreprises de Saxe-Anhalt s’intéressent aux activités d'investissement au Vietnam, notamment à Ho Chi Minh-Ville.

Il a convenu de renforcer la coopération et le partage de l'expérience acquise avec Ho Chi Minh-Ville dans les domaines de l'éducation et de la formation, estimant que cela serait une bonne occasion pour les entreprises et les établissements d'enseignement des deux côtés d'élargir leur partenariat, en particulier dans la formation professionnelle et de la qualité des ressources humaines.

L’Allemagne est l’un des principaux investisseurs directs étrangers à Ho Chi Minh-Ville avec 162 projets d’une valeur de 286 millions dollars. Les échanges commerciaux entre l’Allemagne et la mégapole du Sud ont atteint près de 1,4 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2019.-VNA