Hô Chi Minh-Ville, 19 mars (VNA) – Hô Chi Minh-Ville et la province de Jeollabuk de la République de Corée ont un potentiel optimal de coopération dans les domaines des startups, de l'agriculture de haute technologie, de la culture et du tourisme.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong. Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré les autorités de ces deux localités lors de leur session de travail en ligne le 19 mars.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a informé la partie sud-coréenne du développement économique de la ville en 2020, avec un taux de croissance de 1,39% au milieu de la propagation du COVID-19.

Il a souligné l’importance des ressources des partenaires internationaux pour la mise en œuvre par la ville du double objectif de contenir la pandémie et de relancer l’économie.

La République de Corée est l'un des pays avec le plus grand nombre de localités (sept) qui ont mis en place une coopération avec Hô Chi Minh-Ville, a déclaré Nguyên Thanh Phong, ajoutant que la métropole du sud souhaitait bientôt établir son amitié et sa coopération avec Jeollabuk.

La République de Corée se classe troisième parmi 110 pays et territoires investissant à Hô Chi Minh-Ville, selon le responsable. Près de 80.000 sud-Coréens et 2.000 entreprises sud-coréennes vivent et opèrent dans la ville, avec de grands groupes comme Samsung, Lotte, Emart et CJ.

Pour sa part, Song Ha Jin a déclaré qu'un certain nombre de startups de Jeollabuk avaient commencé à étudier les opportunités d'investissement au Vietnam.

Le Vietnam est une destination clé de la "Nouvelle politique vers le Sud". Par conséquent, outre les startups et l'agriculture de haute technologie, Jeollabuk souhaite s'associer au pays et à Hô Chi Minh-Ville en particulier dans le tourisme et la culture, a-t-il souligné.

Saluant les propositions de coopération de Jeollabuk et son soutien à la formation du centre d'exposition KORETOVIET, Nguyen Thanh Phong a déclaré que le centre devrait créer un terrain de jeu commun pour les entreprises des deux côtés, favorisant ainsi le développement des startups.-VNA