Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les autorités et les habitants de Hô Chi Minh-Ville veulent toujours promouvoir la coopération avec Cuba dans divers domaines, a déclaré mercredi 29 mars le président du Comité populaire municipal Phan Van Mai en recevant le ministre cubain de la Construction Rene Antonio Mesa Villafana.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (à droite) et le ministre cubain de la Construction Rene Antonio Mesa Villafana. Photo : VNA

Le responsable a déclaré que Hô Chi Minh-Ville cherche toujours des opportunités de coopération pour le développement mutuel avec Cuba. Outre les programmes de coopération aux niveaux gouvernemental, ministériel et local, il a suggéré aux deux parties d’intensifier davantage les relations entre les entreprises.Les deux parties étudieront spécifiquement la liste des entreprises et des domaines d’intérêt mutuel et de besoin de coopération en matière d’investissement, lançant ainsi des activités de coopération et de promotion des investissements dans les domaines d’activité de l’autre, a-t-il indiqué.Saluant la qualité des experts cubains travaillant au Vietnam, Phan Van Mai a déclaré que Hô Chi Minh-Ville souhaite promouvoir la coopération dans les domaines forts de Cuba tels que les transports, la construction, les soins de santé, la santé sportive et l’agriculture.Il a exhorté les deux parties à faciliter les échanges de jeunes et le tourisme afin de renforcer la compréhension mutuelle et la solidarité entre les deux peuples, contribuant ainsi à consolider et à cultiver l’amitié Vietnam-Cuba.Le ministre cubain a, pour sa part, déclaré que des générations de dirigeants du Parti, de l’État et du peuple cubains font toujours de leur mieux pour développer de belles traditions entre les deux nations.Il a ajouté que son voyage de travail dans la mégapole du Sud vise à rechercher des opportunités dans la fourniture d’experts et dans la construction, à se renseigner sur de nouvelles technologies de production et à appeler les entreprises locales à investir à Cuba.Cuba souhaite et reste toujours prêt à coopérer avec le Vietnam, y compris Hô Chi Minh-Ville, dans tous les domaines ; et prêt à aider inconditionnellement la ville dans sa capacité à construire ensemble un bel avenir pour les deux parties, a-t-il indiqué. – VNA