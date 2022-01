Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville vient d’enregistrer ses 5 premiers cas d'infection au variant Omicron, selon les résultats du séquençage des gènes annoncés le 31 décembre 2021 par le Centre de contrôle des maladies (CDC) de Ho Chi Minh-Ville. Ces cas, tous importés et positifs au SRAS-CoV-2, ont été placés à l'isolement dès leur arrivée, entre le 20 et le 25 décembre, dans la mégapole du Sud.

Pour l’heure, leur état de santé est stable et le résultat du deuxième test de dépistage est négatif pour le SRAS-CoV-2 après 5-7 jours de traitement. 305 autres passagers voyageant sur des vols avec ces 5 cas ont été isolés conformément à la réglementation et ont été testés négatifs.

Immédiatement après avoir reçu les résultats du séquençage des gènes, la mégapole du Sud a continué la recherche des cas contacts selon les instructions du ministère de la Santé, et déployé des mesures pour endiguer le variant Omicron selon le scénario préparé. Le secteur de la santé de la ville continue de surveiller de près les personnes entrant dans la ville par voie aérienne, de prélever des échantillons pour le dépistage, d’isoler les cas positifs et cas contacts conformément à la réglementation et d'effectuer le séquençage génétique des cas d'infection.

Depuis le 1er janvier 2022, le secteur de la santé de Ho Chi Minh-Ville, en coopération avec l'agence de gestion de l'immigration de l'aéroport de Tan Son Nhat, effectue des tests rapides de dépistage sur tous les passagers débarquant dans la ville. -VNA