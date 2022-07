Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les données analytiques de Google Destination Insights, outil d’analyse des tendances touristiques internationales, montrent que début juillet 2022, le nombre de recherches sur le logement et les services touristiques au Vietnam a quadruplé par rapport à avant l’ouverture des frontières le 15 mars.

Des touristes étrangers devant la Poste centrale de Saigon. Photo: NLD

Le volume de recherches internationales pour les vols vers le Vietnam a été multiplié par trois par rapport à début mars.



Hô Chi Minh-Ville a été en tête des destinations les plus recherchées. Viennent ensuite Hanoi, l’île de Phu Quôc, Dà Lat, Nha Trang, Dà Nang, Vung Tàu, Quy Nhon, Phan Thiêt et Huê.



Au premier semestre, le Vietnam a accueilli 602.000 touristes étrangers, soit une hausse de 582% en glissement annuel. Rien qu’en juin, ils ont été 237.000 soit près de 6 fois plus qu’en mars 2022, selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.



Depuis janvier, Hô Chi Minh-Ville a attiré 478.000 visiteurs étrangers, soit le double en rythme annuel, et Hanoi 211.000. – CPV/VNA