Des touristes à la mangrove de Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a annoncé le 28 mai le lancement d’un concours de conception de circuits d’éco-tourisme et d’agro-tourisme. Objectif: améliorer les revenus des agriculteurs et promouvoir l’éco-tourisme dans les localités de banlieue.



La mégapole du Sud compte cinq districts de banlieue que sont Binh Chanh, Cân Gio, Cu Chi, Hoc Môn, Nhà Bè et certains arrondissements éloignés du centre-ville comme les 9e et 12e et celui de Thu Duc, qui bénéficient tous de grandes potentialités en termes d’éco et d’agro-tourisme. Ce concours vise aussi à mettre en lumière le tourisme gastronomique à la campagne et le tourisme pour les étudiants, le tourisme thématique et le tourisme à la source, en combinaison avec les échanges culturels et la découverte des activités quotidiennes des habitants locaux.



"Ce concours vise à concevoir des tours thématiques pour promouvoir le développement agricole en combinaison avec l’éco et l’agro-tourisme, et tisser des liens avec des agences de voyage en vue de créer une diversité de produits et services touristiques dans ces localités", a informé Phan Dông Nhât, représentant du Bureau de planification et de développement touristique du Service municipal du tourisme.



Ce concours est ouvert à tous, individu et agences de voyage. Deux périodes de sélection sont prévues. La première de début avril au 30 juin; et la deuxième, de début juillet au 30 novembre. Le premier prix sera de 20 millions de dôngs, et différentes primes seront décernées aux autres bons candidats.



"On estime que 30% des touristes visitant la ville se dirigent vers des sites de banlieue. C’est une des raisons du déclenchement de ce concours", a fait savoir M. Nhât.



Par l’intermédiaire de ce concours, la ville souhaite étoffer la liste de ses circuits touristiques, avec comme critères de base l’originalité, la qualité, le respect de l’environnement et des traditions locales.-CVN/VNA