L’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville. Photo: tuoitre.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Hôpital des maladies tropicales de Hô Chi Minh-Ville vient d’accueillir deux cas importés d'Afrique affectés par le paludisme grave.



Il s’agit d’une étudiante vietnamienne de 24 ans de retour du Cameroun et d’un homme chinois de 63 ans en provenance de Côte d'Ivoire. Ce sont les deux premiers cas de paludisme grave enregistrés à Hô Chi Minh-Ville ces dernières années.



Le paludisme est une maladie mortelle due à un parasite du genre Plasmodium transmis par la piqûre d’un moustique anophèle femelle infecté, appelé « vecteur du paludisme ». Cette maladie est évitable et guérissable.



Le paludisme grave résulte typiquement d’un retard de traitement du paludisme simple. Ce stade de la maladie est défini par des preuves cliniques ou biologiques d’un dysfonctionnement des organes vitaux. Pratiquement tous les décès liés au paludisme grave sont dus à P. falciparum, mais P. vivax et P. knowlesi peuvent aussi provoquer une maladie grave. -VNA