La ligne de métro N°2 (Bên Thanh - Tham Luong) de Hô Chi Minh-Ville. Photo: nhadautu.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – En 2022, Hô Chi Minh-Ville se fixe l’objectif de démarrer la construction de sa ligne de métro N°2 (Bên Thanh - Tham Luong) et d’achever les travaux de la ligne N°1 (Bên Thanh - Suôi Tiên).

La ligne de métro Bên Thanh – Tham Luong fera plus de 11 km de long et comprendra 9 stations souterraines, une surélevée et un dépôt. Le projet nécessitera 47.900 milliards de dôngs.

La mégapole du Sud s’efforcera d’achever cette année les travaux de la ligne Bên Thanh - Suôi Tiên. D'une longueur de 19,7 km, elle comprendra 14 stations dont trois souterraines et 11 surélevées. Le projet bénéficiera d’aides publiques au développement du Japon. A ce jour, 88,5% des travaux sont achevés. -VNA