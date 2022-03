Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville se concentre sur le développement des industries de haute technologies pour mieux exploiter les opportunités apportées par la 4e révolution industrielle.

Actuellement, le parc de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville (SHTP) abrite 165 projets en vigueur avec un capital total de 8,6 milliards de dollars. À ce jour, la valeur des produits de haute technologie créés par les entreprises dans ce parc est estimée à près de 108 milliards de dollars.

Entre 2021 et 2025, SHTP devrait attirer environ trois milliards de dollars d’investissement avec une cinquantaine de projets de haute technologie.

La mégapole du Sud envisage actuellement la construction d’une institution de hautes technologies, d’un centre d’innovation et d’un autre parc de haute technologie pour attirer des investisseurs stratégiques possédant des technologies de pointe, a déclaré le professeur associé et docteur Tran Hoang Ngan, directeur de l’Institut d’études sur le développement de Ho Chi Minh-Ville.

Début mars, la ville a approuvé un programme de recherche scientifique, de développement des technologies et de promotion du potentiel scientifique et technologique pour la période 2021-2025. Durant cette période, les investissements dans le développement des sciences et technologies devront représenter plus de 2% du budget municipal. Sur ce montant, la part réservée aux activités de recherche, de développement et d’innovation devra occuper 30%. -VNA