Remise de cadeaux à des étudiants lao et cambodgiens. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 23 janvier, la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville a organisé une rencontre avec des travailleurs en difficulté et incapables de retourner dans leurs localités natales pour célébrer le Têt (Nouvel An lunaire).



L’événement a eu lieu en présence de Duong Anh Duc, vice-président du Comité populaire municipal, qui a remis à cette occasion des cadeaux du Têt aux travailleurs en difficulté.



Dans le cadre du programme de la Fédération du travail de Ho Chi Minh-Ville pour soutenir les travailleurs en difficulté, des milliers de cadeaux du Têt ont été remis le même jour à des ouvriers incapables de retourner dans leurs localités natales pour célébrer le Têt, des travailleurs atteints de maladies graves...



A l’approche du Têt, la Compagnie générale d’électricité de Ho Chi Minh-Ville (EVNHCMC) a offert des cadeaux à des étudiants lao et cambodgiens qui vont passer le Nouvel An lunaire dans la ville. Les jeunes de la Compagnie comptent organiser plusieurs activités culturelles et sportives avec les étudiants lao et cambodgiens à Ho Chi Minh-Ville. -VNA