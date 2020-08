Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Du janvier au juillet, Hô Chi Minh-Ville a attiré 2,37 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE), soit une baisse de 32,9% en glissement annuel.

Sur le total, il y a 598 nouveaux projets avec un capital social de 355,9 millions de dollars, en baisse de 11,8% en volume et de 48,3% en valeur et 113 projets demandant d'augmenter leur fonds pour un montant total de 209,2 millions de dollars. .

Le secteur du commerce est en tête en termes de capital avec 624,1 millions de dollars, représentant 26,2% du total des IDE injectés au Vietnam, suivi respectivement par l'immobilier avec 441,6 millions de dollars, soit 18,6%, la fabrication et la transformation avec 315,6 millions de dollars, soit 13,3%...

Au cours de sept mois derniers, des investisseurs venus de 104 pays et territoires ont investi de nouveaux projets, ajouté du capital ou acheté des actions à Hô Chi Minh-Ville. Parmi eux, Singapour est en tête avec 570,1 millions de dollars, soit 24% du total. Ensuite, la République de Corée et le Japon injectent respectivement 357,9 millions de dollars, soit 15,1% et 331,1 millions de dollars, soit 13,9%...

Pour devenir une destination atrayente des investisseurs étrangers post pandemie de COVID-19, Hô Chi Minh-Ville devra se concentrer à la modernisation des infrastructures, l'atribution de capitaux à des projets de transport clés et l'accélération de la construction des travaux

De même, Hô Chi Minh-Ville accélérera également la réforme administrative et la construction de plusieurs parcs industriels. - VNA