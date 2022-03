Photo d'illustration : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité de direction du contrôle de l’épidémie et de la relance économique de Ho Chi Minh-Ville a tenu le 14 mars une conférence de presse périodique pour fournir des informations sur la situation économique de la ville.

À l'heure actuelle, les prix des produits essentiels sur le marché restent encore stables. La ville maintient toujours le programme de stabilisation du marché. D'ici fin mars, les prix des denrées alimentaires et des aliments de première nécessité seront toujours maintenus.

Selon Nguyen Nguyen Phuong, directeur adjoint du Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, l'augmentation des prix d’emballages, de matières premières et de l'essence a entraîné une pression sur les prix de nombreux articles dans le système de distribution. Une augmentation des prix sur les marchés est susceptible de se produire dans un avenir proche.

On s'attend à ce que d'ici avril, les entreprises proposent une augmentation des prix sur la base des preuves sur la hausse des coûts des intrants. Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoira la situation, conseillera le Comité populaire de la ville sur les solutions pour assister les entreprises dans la stabilité des coûts des intrants.

Photo d'illustration : VNA

Concernant les prix de l'essence, Nguyen Nguyen Phuong a estimé que le prix du pétrole avait fortement augmenté, dépassant toutes les prévisions pour atteindre près de 140 dollars/baril, en raison de l'impact du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui affectant grandement les activités d'approvisionnement.

Actuellement, l'approvisionnement de la raffinerie de Nghi Son rétablit 80 à 85 % de sa capacité. Selon le plan, au début avril, l’usine va fonctionner avec 100% de sa capacité.

Concernant l'essence, le service municipal de l'Industrie et du Commerce a affirmé que de grandes marques et sociétés pétrolières pouvaient assurer pleinement le stockage et l'approvisionnement de la ville. -VNA