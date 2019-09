Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Entre janvier et septembre, Hô Chi Minh-Ville, l’une des villes les plus accueillantes et les plus sûres au monde, a accueilli plus de 6,2 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 14,3% en glissement annuel, représentant 73% de l’objectif annuel, a annoncé le 25 septembre le Service municipal du Tourisme.



Des touristes étrangers à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Les recettes touristiques de la mégapole du Sud

en neuf mois ont atteint 108.000 milliards de dôngs (plus de 4,6 milliards de dollars), soit un bond de 7,4% en glissement annuel.

Ledit service intensifie l'utilisation des technologies de l'information dans la gestion et le traitement des documents, tout en exploitant des services publics en ligne pour gérer les procédures administratives.

Une attention a également été portée aux activités de promotion du tourisme, visant à attirer plus de touristes dans la ville.

Hô Chi Minh-Ville continue à diversifier ses produits touristiques, notamment dans l'agrotourisme, le tourisme fluvial et le tourisme MICE (Meeting, incentive, conference, event - ou tourisme d’affaires en français).

En 2018, la ville a comptabilisé 36,5 millions de touristes, dont 7,5 millions d’étrangers, en hausse de 17,4% en glissement annuel, générant 140.000 milliards de dôngs de recettes (+21,55%).

La rue Bui Viên à Hô Chi Minh-Ville est très fréquentée par les touristes étrangers. Photo: VNA



La ville s'est fixée comme objectif d’accueillir cette année 8,5 millions de visiteurs internationaux (+14% sur un an) et 150.000 milliards de dôngs des recettes touristiques (+14,5%).

Depuis 2016, le nombre de touristes a augmenté en moyenne de 20% et équivaut à la moitié du total des touristes comptabilisés au Vietnam. Ce secteur a contribué en moyenne à 11% du PIB municipal. -VNA -