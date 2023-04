Délégués lors de la séance de travail. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les dirigeants du Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Ho Chi Minh-Ville ont eu le 19 avril une séance de travail avec les dirigeants des Comités du Front lao pour la construction nationale de la province de Champassak et de la capitale lao Vientiane, en visite dans la mégapole du Sud.



Lors de la réunion, les participants ont partagé des informations sur les résultats de leurs activités au cours de ces derniers temps et échangé des expériences.



Selon la présidente du Comité du FPV de Ho Chi Minh-Ville, Tran Kim Yen, la permanence du Comité du FPV de Hô Chi Minh-Ville met en œuvre du programme "Familles vietnamiennes avec des étudiants lao et cambodgiens à Ho Chi Minh-Ville pour la période 2021-2025».





Photo : VNA

Dans le cadre du programme, 33 familles vietnamiennes de la ville ont parrainé 42 étudiants lao et six étudiants cambodgiens faisant des études dans la mégapole du Sud. Avec le parrainage, le programme offre à des étudiants lao et cambodgiens l’opportunité de rencontrer des familles vietnamiennes et de vivre avec elles.



Concernant la coopération en matière d'investissement entre Ho Chi Minh-Ville et la province de Champassak et Vientiane, le directeur adjoint du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville, Tran Phu Lu, a rappelé le Forum du commerce et d’investissement Vietnam-Lao en décembre 2022.



Cet événement a réuni plus de 300 représentants de nombreuses entreprises des deux pays, dont celles de Champassak et de Vientiane, a-t-il souligné, ajoutant que dans le cadre du forum, 17 accords de coopération et un contrat économique avaient été signés pour une valeur totale d'environ 4.000 milliards de dongs.



Le président du Comité du Front lao pour la construction nationale de Vientiane, Thanome Thamthong, a affirmé son engagement à continuer à travailler en étroite collaboration avec le Comité du FPV de Ho Chi Minh-Ville pour promouvoir la communication sur les relations spéciales entre les deux pays. Il a également promis de collaborer avec les organes compétents afin de continuer à soutenir les Vietnamiens au Laos.-VNA