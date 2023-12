Hô Chi Minh-Ville à la première place nationale en termes de nombre de nouveaux projets d’IDE

Du 1er janvier au 20 novembre, Hô Chi Minh-Ville est arrivée en tête du pays en termes de nouveaux projets d’IDE (38%), de projets ajustés (25,3%), et d’apports en capital et achats d’actions (66,6%), selon l’Agence des investissements étrangers rattaché au ministère du Plan et de l’Investissement.