Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a besoin de plus de 1,7 million de doses de 12 types de vaccins pour les enfants d'ici à juin 2024, selon un rapport au Comité populaire municipal envoyé par le ministère de la Santé.En particulier, la ville a besoin de 121.700 doses de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) en 2023 et de 126.240 au cours des six premiers mois de 2024.La ville a également besoin de 110.668 doses de vaccin DPT-VGB-HiB contre cinq maladies - diphtérie, coqueluche, tétanos, hépatite B, pneumonie/méningite pyogénique causée par la bactérie Hib - pour 2023 et de 73.842 pour les six premiers mois de 2024.Depuis 2022, la pénurie de vaccin s dans le cadre du programme élargi de vaccination touche Ho Chi Minh-Ville ainsi que dans d'autres localités.Le ministre de la Santé Dao Hong Lan a déclaré lors d'une séance de travail entre le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et les dirigeants de certains ministères, secteurs et localités sur l'achat de vaccins pour les enfants dans le cadre du programme élargi de vaccination, tenue le mois dernier, que le ministère avait été chargé d'acheter et d'allouer des vaccins vers les localités du programme cible du programme médico-populationnel pour la période 2016-2020.Après la fin de ce programme en 2020, le ministère a reçu un fonds du budget central pour les travaux visant à assurer les vaccins pour 2021 et 2022.Elle a déclaré que le ministère espère être autorisé à poursuivre l'achat de vaccins, car il s'agit d'un programme efficace d'une importance significative pour le bien-être des femmes et des enfants.Le vice-directeur du service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Anh Dung, a souligné un certain nombre d'obstacles juridiques dans le travail. Il a déclaré que tous les vaccins du programme élargi de vaccination figurent sur la liste des médicaments pour les enchères nationales centralisées.Nguyen Anh Dung a suggéré que les agences centrales fournissent un budget au ministère de la Santé pour les activités d'appel d'offres et lui permettent d'allouer des vaccins.- VNA