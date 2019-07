Lors d'un salon de l'emploi à Ho Chi Minh-Ville (Photo: VNA)

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville, le plus grand centre économique du pays, aura besoin d'environ 155 000 travailleurs pour le reste de l'année, selon le centre de prévisions sur les ressources humaines et d’information sur le marché du travail.

La ville aura besoin d’environ 75 000 travailleurs pour le troisième trimestre et de 80 000 autres pour le quatrième, a déclaré le centre, soulignant que les domaines qui nécessitaient une main-d’œuvre importante sont nombreux, notamment marketing, vente, ingénierie, banque, automobile, gestion du personnel, électronique.

Le directrice du centre, Tran Thi Anh Dao, a précisé que le second semestre serait le moment où les entreprises auront besoin de davantage de ressources humaines pour augmenter leur production et leurs services afin de répondre à la demande croissante lors des grands festivals comme le Tet et de compléter leurs commandes annuelles.

Pour stabiliser et développer les activités et la production ces derniers mois de l’année, Tran Thi Anh Dao a estimé que les entreprises devaient prêter attention aux travailleurs afin qu’ils aient une chance de démontrer leurs capacités et d’être choisis. D’autre part, les travailleurs doivent accroître leur capacité d’adaptation, améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leur qualité de travail afin de répondre aux besoins des employeurs.

Selon le centre, le marché local de l'emploi a connu cette année une bonne augmentation et des changements adaptés à la tendance de développement de la ville. Les experts soulignent que le besoin de travailleurs hautement qualifiés est en augmentation et que l'ajout de diplômés à la population active a un rôle important pour la compétitivité du marché. -VNA