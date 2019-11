Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 6 décembre, le premier hôtel 5 étoiles à Hô Chi Minh-Ville, le New World Saigon, fêtera son 25e anniversaire. Pour l’occasion, ses clients bénéficieront d'une réduction de - 25% dans les restaurants, spa et club bien-être du 7 décembre 2019 au 29 février 2020.L’ hôtel New World Saigon dévoilera son nouveau look avec le rafraîchissement de presque toutes ses chambres, son hall principal, son restaurant-buffet et son bar. Dans l’entrée, le Whisper Bar & Lounge a été totalement modernisé avec un plus grand nombre de places assises et un menu plus varié. Le restaurant Parkview a également été rénové. La salle de conférence pourra accueillir désormais jusqu’à 500 personnes. La zone "Résidence Club" au 10e étage a été refaite pour permettre aux clients de profiter d’un espace confortable.À l'occasion du 25e anniversaire de l'établissement de l’hôtel New World Saigon, les invités profiteront des chansons de Uyên Linh et du spectacle de danse de la troupe Hoàng Thông. De plus, ils recevront des cadeaux de luxe signés Whisper Bar & Lounge en présence du président du groupe New World, de Miss Earth 2018, de l'actrice Quynh Thu ainsi que des stylistes Thanh Truc Truong, Hà Truc, Khanh Linh et Adrian Anh Tuân.Réservations au :84 8 38 22 88 88 (Téléphone)84 8 38 24 37 01(Fax)Ou par courriel : reservations.saigon@newworldhotels.com et en ligne : www.saigon.newworldhotels.com. -CVN/VNA