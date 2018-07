Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville enverra des étudiants d'universités et d'écoles professionnelles participer à une formation d’aides-soignants dans la ville japonaise de Yokohama.

La formation s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé mercredi dans la mégapole du Sud par le service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le Bureau de la santé et du bien-être social de Yokohama.

Concrètement, le Bureau de la santé et du bien-être social de Yokohama aidera les étudiants vietnamiens sélectionnés à participer à cette formation en soins infirmiers puis à travailler dans la ville.

Selon Le Tan Minh, directeur du service municipal du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Ho Chi Minh-Ville compte actuellement 517 écoles professionnelles dont 29 qui forment des aides-soignants.

Hiroaki Tanaka, directeur du Bureau de la santé et du bien-être social, et Ken Akaoka, directeur du Service des affaires extérieures de Yokohama, ont déclaré que la signature de ce protocole d'accord dans la formation d’aides-soignants ouvrirait un nouvel axe de coopération entre les deux villes.

Les fonctionnaires japonais ont espéré que pendant leurs études à Yokohama, les étudiants vietnamiens contribueraient aussi au renforcement de la compréhension mutuelle, de la solidarité et de l'amitié entre les deux villes. -VNA