Les Pa Ko portent tous le nom de famille de Hô Chi Minh. Photo: VOV

Thua Thien-Hue (VNA) - 50 ans après son décès, le président Hô Chi Minh reste toujours vivant dans le cœur des Vietnamiens, en particulier des Huéens.



C’est à Huê que le grand dirigeant et sa famille ont vécu entre 1895 et 1901. Kan Lich est originaire de l'ethnie Pa Ko, une minorité ethnique qui vit dans les provinces de Thua Thien-Huê a rencontré le président Hô Chi Minh à 7 reprises. « Les Pa Ko ne pourraient pas vivre en paix comme aujourd’hui sans le président Hô Chi Minh. Nous portons tous volontairement son nom. Dans notre maison, il y a toujours un autel qui lui est dédié. Nous encourageons nos descendants à suivre son exemple moral » a-t-elle confié.



Chacun à sa façon d’exprimer leurs sentiments à l’égard du grand leader de la nation. Nguyên Luong Hôt collectionne depuis plusieurs dizaines d’années les timbres consacrés au président Hô Chi Minh. « Son œuvre révolutionnaire, sa vie et ses belles qualités nous inspirent tous. Collectionner des timbres c’est ma façon de rendre hommage au grand dirigeant du pays », a-t-il indiqué. -VOV/VNA