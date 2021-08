Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Berlin, 2 août (VNA) – L'historien allemand et journaliste chevronné Gerhard Feldbauer a salué l'importance de l'article du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong « sur certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam».

Gerhard Feldbauer a déclaré que l'article donnait une analyse complète, perspicace et approfondie du chemin choisi par le Vietnam depuis la victoire de la Révolution d'août 1945. Il a souligné que tout au long de son processus de direction, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a appliqué de manière créative le marxisme-léninisme dans les conditions spécifiques du pays pour traiter diverses questions complexes et difficiles, offrant une expérience précieuse non seulement au Vietnam mais également à de nombreux pays du monde.

Gerhard Feldbauer a souligné que le PCV et ses membres sont restés cohérents sur le chemin de construction du socialisme. Il a noté que le PCV compte désormais plus de 5,1 millions de membres, dont 60% sont des jeunes, ce qui a réfuté les allégations selon lesquelles les jeunes Vietnamiens ne s'intéressent plus à la politique ou au socialisme.

Selon lui, le Vietnam est sur le chemin d'une économie industrialisée moderne et socialiste. Depuis son point de départ en tant que nation pauvre en raison des conséquences de la guerre, le Vietnam est devenu l'une des économies les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde en Asie du Sud-Est avec une croissance annuelle de 6 à 8 % avant la pandémie de COVID-19.

Depuis le début de l’œuvre de Renouveau, le Vietnam a signé un certain nombre d'accords bilatéraux et rejoint des organisations internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et, plus récemment, l'Accord de libre-échange Union européenne-Vietnam (EVFTA).

Grâce à l'EVFTA, le Vietnam est devenu le deuxième partenaire commercial de l'UE dans l'ASEAN. En 2018, le Vietnam a exporté des produits et services d'une valeur de plus de 35 milliards d'euros vers l'UE, principalement des vêtements, des téléphones portables et des accessoires, et a importé plus de 10 milliards d'euros en biens du bloc.

Concernant les défis auxquels le pays est confronté sur le chemin du socialisme, Gerhard Feldbauer a déclaré que le point clé est d'affirmer la direction du PCV et de vaincre toute tentative d'abaisser ou d'éliminer le rôle du Parti. Il a également suggéré au Vietnam de lutter contre la corruption et de rester proche du peuple à tous égards.

Il a exprimé sa conviction que sous la direction du PCV, le Vietnam surmontera toujours les périodes difficiles de l'histoire.

Gerhard Feldbauer a également souligné le grand rôle du président Ho Chi Minh dans chaque victoire de la Révolution vietnamienne et a salué l'esprit combatif infatigable et inflexible du peuple vietnamien, le considérant comme une condition préalable au succès de la Révolution vietnamienne.

Gerhard Feldbauer, 88 ans, travaillait comme reporter à l'agence de presse ADN de la République démocratique allemande à Hanoï. Lui et sa femme – correspondante photo Irene, ont travaillé à Hanoï de 1967 à 1970. Titulaire d'un doctorat sur l'histoire du Vietnam, il a écrit 15 livres, dont quatre sur le Vietnam.- VNA