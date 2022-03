Hanoi (VNA) – L’extinction des lumières en écho à la campagne "Heure de la Terre" 2022 a permis au Vietnam d’économiser 309.000 kWh d’électricité, soit 576,1 millions de dôngs, a informé le groupe Electricité du Vietnam (EVN).

Le marché nocturne de la rue Hang Dâu, à Hanoi, éteint les lumières lors de l’Heure de la Terre. Photo : VNA

L’Heure de la Terre a été suivie dans tout le Vietnam. Cette édition a été organisée de 20h30 à 21h30, samedi 26 mars, par le ministère de l’Industrie et du Commerce et le WWF.Le chef adjoint du Département des économies d’énergie et du développement durable dudit ministère, Trinh Quôc Vu, a fait savoir que l’Heure de la Terre est une activité sociale visant à appeler à la coopération et au consensus dans les activités de protection de l’environnement, l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.EVN et ses unités membres ont renforcé la communication et la sensibilisation à l’économie d’énergie par des informations, des images, des clips vidéo,... sur des sites d’information, les pages Web et les pages de réseaux sociaux.Depuis 2009, le Vietnam participe activement à la campagne "Heure de la Terre", un événement mondial organisé chaque année par le Fonds mondial pour la nature (WWF) afin de responsabiliser la population mondiale à la lutte contre le réchauffement climatique.Elle consiste à couper les lumières et débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d’une heure afin de promouvoir l »économie d'électricité et, par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le réchauffement climatique. – VNA