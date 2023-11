"Hello Dream Day", un événement caritatif à Ha Giang

Ha Giang (VNA) - Hyundai Vietnam Shipbuilding a décidé de collaborer avec l'Académie internationale de football Park Hang-seo pour organiser l'événement caritatif "Hello Dream Day".



Il s'agit d'une série d'événements au cours desquels l'Académie internationale de football Park Hang-seo se rend à des écoles, enseigne le football gratuitement et offre des cadeaux à des enfants. Ces événements sont sponsorisés par Hyundai Vietnam Shipbuilding. La collaboration entre l'Académie internationale de football Park Hang-seo et Hyundai Vietnam Shipbuilding permet d'organiser ces événements sur une base mensuelle, à partir d'octobre 2023.

Hyundai Vietnam Shipbuilding offre des bourses aux élèves démunis de l'école primaire de Phong Quang, à Ha Giang.



Récemment, l'événement "Hello Dream Day" a été organisé à l'école primaire de Phong Quang, dans la commune de Phong Quang, district de Phong Quang, province de Ha Giang (Nord). Cette école est située dans une communauté mineure. À travers "Hello Dream Day", l'Académie internationale de football Park Hang-seo espère enflammer la passion sportive des élèves et leur apporter une énergie positive.



Après avoir remporté de nombreux succès avec le football vietnamien, il y a une chose que Park Hang-seo porte toujours avec lui: l'amour des supporters vietnamiens. Park Hang-seo se demande comment il peut rendre un tel amour de la part des fans. C'est pourquoi, sur la base d'années d'expérience dans le football professionnel, Park Hang-seo et ses partenaires ont créé l'Académie internationale de football Park Hang-seo.



Park Hang-seo a souligné que le but de ladite académie n'est pas seulement de développer des talents du football pour le Vietnam, mais également de diffuser l'énergie positive et les valeurs significatives dans la communauté. Avec la devise de ne laisser personne de côté, Park Hang-seo et ses partenaires espèrent toujours faire rire les enfants en difficulté grâce au football. Les activités sportives sont organisées dans le but de nourrir la volonté et la résilience, la même valeur accordée aux joueurs professionnels par Park Hang-seo.

Photo: Académie internationale de football Park Hang-seo.



Les activités sportives à l'école primaire de Phong Quang sont dirigées par l'entraîneur Jong Song-chon qui a des années d'expérience dans le football de haut niveau, et l’entraîneur Shin Jong-yong. Jong Song-chon est actuellement instructeur de la Fédération de football de République de Corée. Il est titulaire du certificat AFC Pro, le plus haut niveau d'entraînement de football en Asie et dans le monde. De son côté, l’entraîneur Shin Jong-yong a obtenu le certificat AFC A en octobre dernier. Ayant vécu et travaillé de nombreuses années au Vietnam, les deux entraîneurs considèrent les événements caritatifs avec les enfants comme faisant naturellement partie de leur vie.

Photo: Académie internationale de football Park Hang-seo.

Lors de l'événement caritatif "Hello Dream Day", l'Académie internationale de football Park Hang-seo et Hyundai Vietnam Shipbuilding ont offert 50 cadeaux aux enfants démunis. En outre, d'autres partenaires de l'Académie tels que Dong Luc Sport Group et Hong Ha Stationary ont également apporté des cadeaux significatifs tels que chemises, papeterie d'étude, etc. -VNA