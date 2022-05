Photo d'illustration: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville prévoit de donner des injections de rappel de vaccin contre le COVID-19 (4e dose) à ses habitants, selon un document récemment publié par le Comité populaire municipal.

Des injections de rappel seront d'abord destinées aux adultes de 18 ans et plus qui ont été vaccinés avec la dernière injection administrée au moins quatre mois et sont immunodéprimés.

La priorité sera donnée aux plus de 50 ans et aux personnes se trouvant dans les zones à haut risque d'épidémie de COVID-19 (forces en première ligne contre l'épidémie, ouvriers travaillant dans les zones industrielles).

Les vaccins utilisés seront les vaccins mRNA de Pfizer ou de Moderna, ou les vaccins d'AstraZeneca approuvés par le ministère de la Santé.

Au 13 mai 2022, près de 1,9 million de personnes âgées de 50 ans et plus à Ho Chi Minh-Ville avaient reçu les quatre doses.-VNA