Hô Chi Minh-Ville vise à achever des injections de rappel de vaccin contre le Covid-19 à ses habitants en janvier 2022. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville vise à achever des injections de rappel de vaccin contre le Covid-19 à ses habitants en janvier 2022, a-t-on appris lors d’une réunion pour présenter les informations sur la prévention et la lutte contre le coronavirus de la ville, tenue le 27 décembre.

Jusqu’à maintenant, environ 7,9 millions de personnes à Hô Chi Minh-Ville avaient été vaccinées, dont près de 6,9 millions avaient reçu les deux doses et 438.000 avaient reçu les trois doses, selon un représentant du Service municipal de la santé.

La semaine dernière, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 à Ho Chi Minh-Ville a diminué de moins de 1.000 cas par jour. La ville a enregistré moins de 50 décès par jour en moyenne, a-t-il ajouté.



Des élèves à Hô Chi Minh-Ville retour nent à leur école. Photo: VNA

De son côté, un représentant du Service municipal de l’éducation et de la formation a déclaré qu’après deux semaines de réouverture de classes (du 12 au 25 décembre), l'enseignement direct dans un certain nombre d’écoles est maintenu de manière stable grâce à l'adaptation de l'école, des élèves et des enseignants, malgré la survenance de situation liée à l’épidémie de COVID-19.

Cette semaine (du 27 au 31 décembre), des élèves de la 3e (cycle 4) et de la terminale à Hô Chi Minh-Ville continuent de faire leurs études à leur école. -VNA