La cérémonie de remise de la décision d'investissement. Photo: saigononline



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a remis le 18 décembre dans la ville la décision d’investissement dans la zone de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville à un projet d’investissement direct étranger (IDE) et à huit projets domestiques d’un fonds total de plus de 777,29 millions de dollars.

Il s’agit du projet d’IDE de la sarl Techtronic Tools du Vietnam, d’un investissement de 650 millions de dollars, dont 130 millions de dollars investis par la société Techtronic Industries de Chine. Le projet vise à construire une usine de production de matières premières et d’équipements électriques intelligents et à créer un centre de recherche et de développement.

Les huit projets nationaux vont dans les secteurs de produits nutritifs, des hautes technologies, de la robotique et de l’autonomisation, des matières premières pharmaceutiques et de la technologie d’irradiation.

Alors, pour cette année, la zone de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville a attiré 655,5 millions de dollars de fonds d’IDE et de 146,5 millions de dollars des projets nationaux au lieu de 200 millions de dollars et 100 millions de dollars comme le plan fixé, a annoncé Mme Le Bich Loan, chef p.i du Comité de gestion de la zone de haute technologie de Ho Chi Minh-Ville.

Prenant la parole lors de la cérémonie de remise de la décision, le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Long, a exprimé sa conviction que le projet de la sarl Techtronic Tools du Vietnam permettait de développer des produits de haute technologie au Vietnam, d’augmenter la proportion des premières matières faites par le Vietnam dans les produits exportés et aux entreprises vietnamiennes de participer à la chaîne de fourniture du monde.

Il a aussi salué les projets nationaux qui témoignaient de la capacité d’investissement et de maîtrise de technologies des entreprises vietnamiennes face à la 4e révolution industrielle. -VNA