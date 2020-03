Un lot de bois importé au port de Cat Lai, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: baohaiquan

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - En raison de l’épidémie du Covid-19, en février, les activités d’exportation des entreprises d’Ho Chi Minh-Ville ont connu un recul de 10% en valeur par rapport à janvier, atteignant 2,85 milliards de dollars, selon le Département municipal des statistiques.



Une baisse a été observée chez la majorité des produits, notamment textile-habillement, produits aquatiques, bois et ameublement, riz, chaussures et sandales…



Néanmoins, en janvier et février, les exportations municipales des marchandises de toutes catégories ont dépassé 6 milliards de dollars pour une croissance de 8,1% par rapport à la même période de l’an dernier.



Malgré l’épidémie, les importations chinoises ont bondi de 22,5% en glissement annuel, avec 1,2 milliard de dollars, faisant de ce pays le plus grand débouché des marchandises de la ville. D’autres marchés importants comme les Etats-Unis, le Japon ont aussi nettement augmenté leurs importations. -CPV/VNA