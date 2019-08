Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Ngo Minh Chau (droite), reçoit Chris Clark, président régional de VISA pour l’Asie-Pacifique. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville s’engage à soutenir et à coopérer étroitement avec le groupe américain VISA dans l’édification d’un système de paiement en ligne pour devenir une localité pionnière du pays à mettre en place un tel système dans ses transactions.

C’est ce qu’a déclaré Ngo Minh Chau, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, en recevant le 7 août Chris Clark, président régional de VISA pour l’Asie-Pacifique.

Appréciant la coopération entre le groupe VISA et le Vietnam, en particulier la mégapole du Sud, Ngo Minh Chau a affirmé que dans son processus d'édification de la ville intelligente et d’un centre économique, financier, scientifique et technologique de la région, la ville souhaite et est prête à élargir sa coopération avec des partenaires internationaux, dont le groupe VISA. La coopération entre les deux parties dans le transport contribuera à régler certains défis auxquels la ville est confrontée, notamment ceux liés au développement du transport urbain, a-t-il noté.

Actuellement, le Vietnam compte de réduire progressivement le paiement en espèces dans les transactions financières. Par conséquent, la coopération avec le groupe VISA dans l’édification d’un système de paiement en ligne correspond parfaitement à la demande de la mégapole du Sud, a souligné le dirigeant de la ville.

Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a également apprécié l’attention du groupe VISA accordée à la garantie du secret et de la sécurité dans la mise en place d’un système de paiement en ligne de la ville.

Chris Clark a fait savoir que son groupe avait conclu un accord de coopération avec le ministère vietnamien du Transport et des Communications pour développer l'utilisation du billet intelligent pour le système de bus de Ho Chi Minh-Ville, en espérant continuer à développer cette application sur les lignes de métro et d’autres systèmes de transport public de la ville.

Soulignant l’importance du développement du mode de paiement en ligne dans l’économie moderne, Chris Clark a affirmé que le groupe VISA souhaitait introduire des technologies et techniques les plus avancées dans les applications de paiement sans espèces de Ho Chi Minh-Ville, contribuant ainsi au développement économique de la ville.

VISA fixe pour l’objectif de mettre en œuvre un programme destiné aux startups, aux nouvelles entreprises dans le but de promouvoir le paiement en ligne pour les petites et moyennes entreprises au Vietnam ainsi qu’à Ho Chi Minh-Ville.



Le président régional de VISA pour l’Asie-Pacifique a déclaré qu'après 14 ans d'activités au Vietnam et à Ho Chi Minh-Ville, le groupe VISA tenait en haute estime le potentiel de développement économique de la mégapole du Sud.

Il a souhaité déployer dans la ville un système de paiement en ligne plus sécuritaire pour instaurer la confiance des utilisateurs, ce contribuant à développer avec succès le système de paiement en ligne dans le futur.

Ho Chi Minh-Ville est en train de mettre en œuvre un projet visant à devenir un centre urbain intelligent au cours de la période 2017-2020, vision 2025. Le projet se concentre sur quatre objectifs : garantir la croissance économique et s'orienter vers l'économie du savoir, l'économie numérique ; la gouvernance urbaine efficace sur la base des prévisions ; améliorer la qualité de l'environnement de vie et de travail ; renforcer la participation de la population.

Afin d'atteindre ces objectifs, le projet prend un certain nombre de mesures clés, avec la priorité donnée à quatre tâches importants : créer une base de données partagée et développer un écosystème de données ouvertes pour la ville ; construire un centre de recherche pour prévoir la stratégie de développement socio-économique de la ville ; construire un centre de gestion urbaine intelligente ; et établir un centre d'information sur la sécurité de la ville. –VNA