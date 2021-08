Photo d'illustration : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La section « Nhip cau yeu thuong » de l'Association de santé publique de Ho Chi Minh-Ville a organisé le 4 août un don de sang pour compléter la banque de sang de près de 150 hôpitaux dans la ville, qui sont sur le point de l’épuisement à cause de la pandémie de COVID-19. Près de 100 personnes sont venues donner leur sang.

Selon le docteur Nguyen Thanh Phong, président de ladite association, le 4 août, l'association a reçu plus de 300 demandes de don de sang. Pourtant, cette association a seulement organisé la collecte de sang pour près de 100 personnes afin d'assurer la sécurité de la prévention et du contrôle de la pandémie de COVID-19. Les autres personnes sont invitées à venir dans d'autres délais et lieux.

Duong Anh Duc, vice-président du Comité populaire municipal, a partagé que durant la distanciation sociale appliquée à Ho Chi Minh-Ville, pour compléter rapidement la réserve de sang, il était nécessaire de maintenir le don de sang, tout en garantissant le respect des mesures préventives, notamment le message 5K du ministère de la Santé. En plus, la ville créera les meilleures conditions pour les personnes qui souhaitent partager les difficultés avec la communauté, a-t-il ajouté.

Pendant 2 semaines de mettre en place la distanciation sociale, la réserve de sang de la ville reçoit en moyenne 30 à 50 sachets de sang par jour, soit seulement 1/10 de l'approvisionnement en sang pour près de 150 hôpitaux de la ville.

De plus, la pénurie de sang se produira si la réserve n'est pas rapidement complétée, en particulier le groupe sanguin O. -VNA