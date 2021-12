Logo de la Journée de culture de la lecture 2021. Photo: doanhnhanvietnam.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service de l’information et de la communication et le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville ont inauguré lundi 27 décembre la Journée de culture de la lecture.

En raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19, cet événement se tient en ligne sur la base de la technologie de la réalité virtuelle.

Les lecteurs de Hô Chi Minh-Ville et du pays peuvent accéder au site : https://www.ngayhoivanhoadoc.hochiminhcity.gov.vn pour pouvoir découvrir les images, les informations officielles sur la souveraineté maritime et insulaire du pays, les types particuliers d'art et de culture du Nord, du Centre et du Sud, les jeux populaires, ainsi que des images et documents sur le Président Hô Chi Minh…

Cette Journée se terminera le 5 janvier 2022. -VNA