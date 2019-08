Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân (centre) a décerné l’Ordre du Travail de troisième classe aux meilleurs collectifs dans le domaine éducatif.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Aujourd'hui, avec de riches et larges ressources intellectuelles faciles d'accès, les gestionnaires, enseignants et élèves doivent en tirer profit dans une perspective d’auto-apprentissage en vue d'une éducation intelligente. C’est ce que le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân, a prôné pour le secteur éducatif, le 13 août.

Lors de la conférence-bilan de l'année scolaire 2018-2019 et de la mise en œuvre de l'année scolaire 2019-2020, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân, a hautement apprécié les résultats scolaires des élèves ainsi que les efforts des enseignants dans la précédente année scolaire. Concrètement, Hô Chi Minh-Ville prend la tête des cinq villes ayant le pourcentage le plus élevé de bacheliers dans tout le pays.



En particulier, le secteur éducatif a persévéré dans la mise en œuvre de la planification du système éducatif de la ville et affiche un taux de 276 salles de classe/10.000 citadins. Dans le même temps, le pourcentage d'élèves du primaire apprenant l'anglais est de 95%, tandis que celui en informatique est évalué à 63%. La plupart des écoles ont élaboré activement des plans d’enseignement et des méthodes d’enseignement innovantes. Outre de nombreux fonds de soutien aux enseignants créés par le secteur éducatif, la résolution 54 de l'Assemblée nationale sur le pilotage des mécanismes et des politiques spécifiques pour Hô Chi Minh-Ville a également contribué à accroître les revenus des enseignants.



Concernant l'autonomie des écoles, Nguyên Thiên Nhân, a indiqué que les Services concernés devaient profondément envisager les questions relatives aux effectifs du secteur de l'éducation, à condition que chaque année le nombre d’élève augmente. Parallèlement, il faut continuer à améliorer les mécanismes financiers pour l’éducation afin qu’il soit au standard international. Un système d’apprentissage rigoureux basé sur la révolution industrielle 4.0 sera pertinent. En effet, toute la population se doit d’étudier en s’appuyant sur les technologies de l'information avec des professeurs dans le rôle de pionniers.



Nguyên Nguyên, élève du lycée d’élite de l'Université nationale de Hô Chi Minh a remporté la médaille d'or des Olympiades internationales de mathématiques.



Selon le rapport pour l'année scolaire 2018-2019, le Service de l’éducation et de la formation de la ville a bien mis en œuvre les réformes éducatives à tous les niveaux, l'orientation professionnel, la rationalisation des écoliers; l’amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage des langues étrangères, en particulier de l'anglais, la promotion de l'application des technologies de l'information dans l'enseignement et la gestion.



Lê Hông Son, directeur du Service municipal de l'éducation et de la formation, a déclaré qu'au cours de l'année scolaire 2019-2020, le secteur de l'éducation continuerait sa mise en œuvre de rénovation globale, en préparant activement les conditions nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux programmes et des nouveaux manuels scolaires. Il envisage des investissements dans les établissements scolaires, l’amélioration de la qualité du corps d’enseignants dans le sens de l’intégration régionale et internationale, l’application des technologies de l'information à la gestion de l'enseignement, de l'apprentissage et remise de l'autonomie aux établissements éducatifs. -CVN/VNA