Ho Chi Minh-Ville se classe sixième dans la liste des villes les plus intéressées par les investisseurs immobiliers en Asie-Pacifique

Hanoï (VNA) – Singapour et Ho Chi Minh-Ville sont deux villes d'Asie du Sud-Est attirent les plus les investisseurs immobiliers basés en Asie-Pacifique.

Ce sont les résultats d'une enquête menée en 2021 par le conseil en immobilier Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE) auprès de 492 investisseurs en Asie.

Selon le directeur chargé de la recherche en Asie du Sud-Est chez CBRE Desmond Sim, Singapour se classe deuxième place dans cette liste et Ho Chi Minh-Ville, sixième. C'est la première fois qu'une ville du Vietnam entre dans le Top 10 des villes les plus intéressées par les investisseurs immobiliers d'Asie-Pacifique.

Selon Desmond Sim, Ho Chi Minh-Ville attire l'attention des investisseurs ces dernières années, en raison de son potentiel d’augmentation du prix des propriétés résidentielles.

Dans le Top 10 des villes les plus intéressées par les investisseurs immobiliers d'Asie-Pacifique en 2021, Tokyo a conservé sa position de leader, suivie de Singapour, Séoul, Shanghai, Pékin et Ho Chi Minh-Ville, Shenzhen, Sydney, Osaka et Melbourne.-VNA