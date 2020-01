Hanoi, 8 janvier (VNA) - Une série d'activités de célébration du 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (3 février) seront organisées à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le comité municipal du Parti.

Cérémonie de célébration du 89e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Une exposition de photos sera présentée à cette occasion, dans le but de refléter les grands jalons du Parti communiste du Vietnam, et les bonnes contributions des autorités et du peuple d’Hô Chi Minh-Ville à la protection et au développement du pays.



D'autres activités associées sont également programmées telles que séminaire thématique, programme artistique, cérémonie de remise de l’Insigne du Parti à des membres de celui-ci, cérémonie de distinction de membres exemplaires…



Le comité municipal du Parti pour Hô Chi Minh-Ville a demandé au Front municipal de la Patrie du Vietnam et à toutes les localités de la ville de renforcer les travaux de propagande concernant cet évènement politique important. - CPV/VNA