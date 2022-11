Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Au cours des dix premiers mois de l'année, le volume de marchandises transportées via les ports maritimes du Vietnam a atteint 608,3 millions de tonnes, soit une hausse de 3% sur un an et équivalent à 84% du plan annuel, selon l'Administration maritime du Vietnam.

Le volume de marchandises importées et exportées a connu une baisse légère, alors que celui de marchandises transportées à l’intérieur du pays a augmenté de 4% pour atteindre 284,6 millions de tonnes.

Au troisième trimestre, de nombreuses entreprises portuaires du Vietnam ont été rentables malgré des difficultés dues aux fluctuations socio-économiques. Plus précisément, les bénéficies après impôts de la société par actions du port de Hai Phong (CHP) se sont élevés à 181 milliards de dôngs (7,24 millions de dollars) au troisième trimestre. La société par actions du port de Da Nang, pour sa part, a réalisé des bénéfices après impôts de près de 66 milliards de dôngs, en hausse de 12,46% en rythme annuel... -VNA